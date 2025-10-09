Президент Сербии Александар Вучич призвал власти страны выполнить все требования Евросоюза, даже если они выглядят как шантаж или унижение, ради ускорения процесса евроинтеграции.

"Я бы попросил премьер-министра и председателя Народной скупщины, которая особенно занимается переговорами с европейцами, чтобы они ускорили процесс насколько это возможно. Даже если что-то выглядит как шантаж или как нечто несправедливое, чтобы мы выполнили все, что называется реформаторской повесткой, включая вопросы избирательных списков и требования Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ", - сказал он, выступая с обращением к нации.

Вучич подчеркнул, что страна должна быть готова даже к шагам, которые могут восприниматься как унизительные. "Все, чего они захотят, все им выполните. Все, чего они пожелают, все исполните. Это моя просьба, исполните им все. Буквально все, что им взбредет в голову, даже то, что выглядит унизительным", - указал он.

По словам сербского лидера, страна обязана продемонстрировать способность к быстрому продвижению по европейскому пути. "Важно, чтобы мы показали, что обладаем возможностями и способностями для более быстрого продвижения по европейскому пути, но также важно показать, что мы не испытываем никакого страха перед волей народа, поскольку я очень хорошо знаю, какова эта воля", - добавил он.

Ранее Вучич признавал, что уровень общественной поддержки присоединения страны в ЕС за последние два десятилетия снизился с 80% до 40%. Он отметил, что такое падение связано не с влиянием сил извне, а с внутренними факторами.

На сегодняшний день официальный статус кандидатов на вступление в Евросоюз имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы вынудить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически будет означать официальное признание независимости края.