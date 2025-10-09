Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан
9 октября 2025 / 18:58
Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
9 октября 2025 / 18:56
Путин заверил, что Москва будет делать все для развития отношений с Баку
9 октября 2025 / 16:32
Экономика
Путин: инвестиции РФ в Центральную Азию составляют $20 млрд
9 октября 2025 / 19:17
© Григорий Сысоев/ПУЛ/ТАСС
Объем российских инвестиций в экономику Центральной Азии составляет $20 млрд, и этого мало. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Россия - Центральная Азия.
"Россия выступает в качестве одного из ведущих инвесторов в экономике стран Центральной Азии. Суммарный объем российских инвестиций превышает $20 млрд. Тоже, думается, маловато", - отметил глава российского государства.