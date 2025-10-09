Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность
Bloomberg: премьер Латвии считает "очень сырой" инициативу "стены дронов"
9 октября 2025 / 19:31
Bloomberg: премьер Латвии считает "очень сырой" инициативу "стены дронов"
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis/ТАСС

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня полагает, что предложенная Европейским союзом инициатива по созданию "стены дронов" для защиты восточных границ пока что является очень "сырой".

"Никто на самом деле не знает всех деталей. Мы должны скоординироваться с другими европейскими странами, поскольку теперь угрозы атаки дронов распространяются не только на страны Прибалтики, но и на Копенгаген и другие страны Европы", - сказала она в интервью агентству Bloomberg.

Издание обращает внимание, что потенциальная "стена дронов" была бы сложным и дорогостоящим проектом, на реализацию которого могут "уйти годы".

Некоторое время назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит немедленные меры по созданию "стены дронов" на восточном фланге Европы. По ее словам, реакция ЕС на якобы имевшие место вторжение в воздушное пространство стран сообщества будет "решительной и единой".

"Стены дронов" - совместный проект Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, нацеленный на развертывание вдоль границы с Россией многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. В настоящее время инициатива находится на стадии разработки и отбора прототипов. 

