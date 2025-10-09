WP: спекуляция Трампа на теме Нобелевки снижает его шансы на ее присуждение

Склонность президента США Дональда Трампа спекулировать на теме вручения ему Нобелевской премии мира за урегулирование военных конфликтов может снизить шансы на присуждение политику награды. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Washington Post (WP).

"Давление со стороны Трампа просто невероятное и крайне эгоцентрично. Подобная риторика и весь его подход, следует отметить, крайне противоречат традиции премии, хотя само по себе это, возможно, и не является основанием для отказа", - заявил источник издания, знакомый с работой норвежского Нобелевского комитета.

Вместе с тем, по его словам, публичный интерес президента США к премии может обернуться против него.

15 августа телекомпания NBC со ссылкой на представителя Белого дома информировала о том, что Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира, но не думает, что у него это получится.