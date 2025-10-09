ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти - Одесса, сообщили в МО РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали ответвление аммиакопровода Тольятти - Одесса, чтобы помешать продвижению российских ВС, а затем подорвали его в ходе отступления. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ передает ТАСС.

Сообщается, что примерно в 2,5 км восточнее населенного пункта Русин Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские подразделения установили мины на участке аммиакопровода. При отходе из района, около 13:05 мск 9 октября текущего года, трубопровод был подорван, в результате чего произошел выброс остатков аммиака через поврежденный участок. Российские военнослужащие при этом не пострадали, указали в МО РФ.