США, похоже, готовится к сокращению военного сотрудничества с Австралией

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Министерство обороны США, похоже, готовится к сокращению роли США в AUKUS - трёхстороннем военно-политическом блоке Австралии, Великобритании и США в сентябре 2021 года. Администрация Байдена рассматривала также присоединение к этому альянсу, нацеленному против КНР, Японии и Канады.

«Министерство проводит анализ AUKUS, чтобы убедиться, что он полностью соответствует внешнеполитическому курсу президента Трампа «Америка прежде всего» … Это трезвый, основанный на здравом смысле взгляд на реалии, с которыми сталкивается AUKUS, в том числе на состояние нашей промышленной базы по производству подводных лодок», - заявил 8 октября в Сенате США Джон Но, которого Трамп назначил помощником военного министра по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Анализ сотрудничества в рамках AUKUS начат Пентагоном в июле нынешнего года и будет готов осенью.

Это первое свидетельство того, что Вашингтон намерен сократить свое участие в AUKUS, в рамках которого, в частности, предполагалось поставить Австралии американские подводные атомные лодки для усиления сдерживания КНР в Индо-тихоокеанском регионе. Пекин называет AUKUS угрозой региональной стабильности.

Предполагалось, что в 2030-х годах Австралия закупит у США как минимум три подводные лодки класса «Вирджиния», а позже построит собственные подводные лодки.

Кроме того, была запланирована разработка совместных военных технологий в таких областях, как подводная техника, квантовые технологии, искусственный интеллект, передовые кибертехнологии, гиперзвуковое оружие, радиоэлектронная борьба, обмен информацией.

По сообщениям британского журнала «Экономист», Дональд Трамп не хочет продавать Австралии подводные лодки класса «Вирджиния». Возможно, Трамп и поддержал бы сделку, но некоторые из его советников обеспокоены тем, что Америка строит слишком мало «Вирджиний» - примерно 1,2 корабля в год, что намного меньше запланированных 1,5 к концу 2024 года. «Для США было бы безумием отдать свой самый важный актив ради конфликта с Китаем из-за Тайваня, когда у нас и так всего не хватает», - утверждал Элбридж Колби, которого Трамп назначил на заместителя должность главы Пентагона.

Сейчас на постройку одной подлодки у Пентагона уходит девять лет. Есть проблема с редкоземельных металлов, которых на одну подлодку уходит четыре тонны.

Джон Но указал, что Америке необходимо увеличить текущий темп производства с 1,2 подводных лодок в год до 2,33 в год, чтобы достичь поставленных целей в области военного судостроения и выполнить условия AUKUS.

«Это те вопросы... которые мы рассматриваем в рамках пересмотра AUKUS, а также вопрос о том, достаточно ли он финансируется», — сказал он.

На этом фоне, как сообщает австралийская телекомпания ABC, ряд конгрессменов выразили недовольство пересмотром и недавним отношением США к Австралии и другим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, которые столкнулись с тарифами и давлением в вопросе увеличения расходов на оборону.

Председатель комитета по обороне Сената республиканец Роджер Уикер, заявил, что этот пересмотр стал «тревожным сюрпризом для нашего верного союзника Австралии».

Сенатор-демократ Джинн Шахин заявила: «Какой сигнал мы посылаем нашему союзнику Австралии, если после того, как они внесли значительный вклад в AUKUS, мы всё ещё возимся… с пересмотром, который нужно было провести ещё несколько месяцев назад?»

Ранее правительство Австралии выразило уверенность в том, что сделка по подводным лодкам будет продолжена. Австралия обязалась выплатить США 2 миллиарда долларов (3 миллиарда австралийских долларов) до конца года для поддержки американской судостроительной промышленности. Половина суммы уже выплачена. По прогнозам, эта сделка обойдётся Австралии в общей сложности в 368 миллиардов долларов.

В то же время ситуация в этой сфере, равно как и увеличение расходов на оборону Австралии до 5 проц. будет обсуждаться в ходе переговоров премьер-министра Энтони Альбанезе с Трампом в Вашингтоне 20 октября.

Ранее в СМИ Великобритании сообщали, что австралийские подводники уже проходят подготовку на борту британских и американских ударных подводных лодок и заканчивают школу ядерной энергетики ВМС США. В Южной Австралии открываются технические колледжи. А в военно-морскую базу Перте, где с 2027 года будут базироваться американские и британские подводные лодки, вкладывают 5 миллиардов долларов.

Пикантность ситуации придает и тот факт, что первоначально Австралия подписала в 2016 году сделку на 50 миллиардов австралийских долларов с государственной французской компанией Naval Group на разработку и строительство 12 подводных лодок нового поколения. Дизайн был основан на проекте французской ядерной подводной лодки класса «Барракуда», только с дизельной силовой установкой.

Однако в 2021 году Австралия на фоне создания AUKUS решила отменить контракт. Премьер-министр страны Моррисон заявил, что теперь Австралии необходима подводная лодка с ядерной силовой установкой, что связано с изменением стратегической ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Соответственно контракт на сотрудничество в области подводного флота был передан США и Великобритании.

Отказ Австралии от масштабного проекта вызвал крайне болезненную реакцию Парижа. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал эти события «ударом в спину». А что скажут теперь австралийцы?