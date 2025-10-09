Все острые проблемы российско-азербайджанских отношений затрагивались на встрече президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом сообщил "Ведомостям" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поднималась ли во время переговоров тема задержанных Баку россиян.

По его словам, "все острые проблемы, стоящие на повестке дня, затрагивались в ходе беседы в позитивном ключе".

В июне СК РФ информировал о пресечении на Урале деятельности преступной группировки этнической направленности, причастной к ряду убийств в начале 2000-х годов. Под стражу были помещены восемь обвиняемых. Двое фигурантов скончались по естественным причинам, тогда как в Баку заявляли, что это могло произойти по причине насилия.

Стороны обменялись нотами протеста, в Азербайджане были задержаны российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также ряд граждан РФ, которые до все еще остаются под стражей.