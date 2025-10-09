Трамп: Иран уже мог бы иметь ядерное оружие, если бы не США

Иран сегодня уже мог бы иметь ядерные вооружения, если бы США не нанесли удары по объектам на территории исламской республики. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время заседания президентского кабинета в Белом доме.

"Полагаю, что атака на Иран была очень важна. Поскольку, скажем, если бы ее не было, у Тегерана, вероятно, к настоящему времени было бы ядерное оружие", - отметил он. Трамп считает, что это омрачило бы достижение договоренностей по урегулированию на Ближнем Востоке.

"Теперь Иран хочет работать над обеспечением мира. Они нам заявили об этом. И они признали, что в полной мере поддерживают сделку по завершению боевых действий в секторе Газа. На мой взгляд, это отлично. Мы признательны за это. И мы работаем с Ираном", - указал он.

"Как вам известно, мы применили масштабные санкции в отношении Ирана и сделали многое другое. Мы бы хотели, чтобы и они могли восстановить свою страну. Но им нельзя иметь ядерное оружие", - добавил Трамп.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика совершила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, атаковав иранские ядерные объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран нанес удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. После этого Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.