Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 октября 2025 / 23:20
КОТИРОВКИ
USD
09/10
81.5478
EUR
09/10
94.9351
Новости часа
Трамп заявил, что сегодня сектор Газа непригоден для жизни В России принимают меры, направленные на оздоровление топливного рынка
Москва
9 октября 2025 / 23:20
Котировки
USD
09/10
81.5478
0.0000
EUR
09/10
94.9351
0.0000
Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан
Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан
9 октября 2025 / 18:58
Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
9 октября 2025 / 18:56
Путин заверил, что Москва будет делать все для развития отношений с Баку
Путин заверил, что Москва будет делать все для развития отношений с Баку
9 октября 2025 / 16:32
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Общество
ХАМАС: в рамках сделки по Газе из израильских тюрем выйдут 250 пожизненно осужденных
9 октября 2025 / 20:47
ХАМАС: в рамках сделки по Газе из израильских тюрем выйдут 250 пожизненно осужденных
© AP Photo/ Jehad Alshrafi/ТАСС

В рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа из израильских тюрем выйдут 250 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненным срокам. Об этом заявил глава движения ХАМАС в анклаве и лидер переговорной делегации радикалов Халиль аль-Хейя, передает катарский телеканал Al Jazeera.

"Мы проведем обмен заложников на заключенных: на свободу выйдут 250 человек, осужденных на пожизненные сроки, а также 1 700 палестинцев, задержанных после 7 октября 2023 года. Вместе с тем из тюрем будут отпущены все несовершеннолетние палестинцы и все осужденные женщины", - сказал он.

Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан
Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан
Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
Путин заверил, что Москва будет делать все для развития отношений с Баку
Путин заверил, что Москва будет делать все для развития отношений с Баку
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
21:30
Трамп заявил, что сегодня сектор Газа непригоден для жизни
21:06
В России принимают меры, направленные на оздоровление топливного рынка
20:47
ХАМАС: в рамках сделки по Газе из израильских тюрем выйдут 250 пожизненно осужденных
20:30
Трамп: Иран уже мог бы иметь ядерное оружие, если бы не США
20:15
Песков заявил, что Путин и Алиев обсуждали "все острые проблемы"
19:59
ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти - Одесса, сообщили в МО РФ
19:47
WP: спекуляция Трампа на теме Нобелевки снижает его шансы на ее присуждение
19:31
Bloomberg: премьер Латвии считает "очень сырой" инициативу "стены дронов"
19:17
Путин: инвестиции РФ в Центральную Азию составляют $20 млрд
18:59
Вучич потребовал ускорить евроинтеграцию Сербии "даже ценой унижения"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения