ХАМАС: в рамках сделки по Газе из израильских тюрем выйдут 250 пожизненно осужденных

Общество
В рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа из израильских тюрем выйдут 250 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненным срокам. Об этом заявил глава движения ХАМАС в анклаве и лидер переговорной делегации радикалов Халиль аль-Хейя, передает катарский телеканал Al Jazeera.
"Мы проведем обмен заложников на заключенных: на свободу выйдут 250 человек, осужденных на пожизненные сроки, а также 1 700 палестинцев, задержанных после 7 октября 2023 года. Вместе с тем из тюрем будут отпущены все несовершеннолетние палестинцы и все осужденные женщины", - сказал он.