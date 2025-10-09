Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 октября 2025 / 23:20
Москва
9 октября 2025 / 23:20
9 октября 2025 / 18:58
9 октября 2025 / 18:56
9 октября 2025 / 16:32
Экономика
В России принимают меры, направленные на оздоровление топливного рынка
9 октября 2025 / 21:06
В России принимают меры, направленные на оздоровление топливного рынка
© Александр Щербак/ ТАСС

Положение дел на рынке нефтепродуктов России в целом стабильное, прорабатываются дополнительные меры по оздоровлению рынка. Об этом сказано в сообщении правительства РФ по итогам совещаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которые провел вице-премьер Александр Новак.

"Вице-премьер отметил, что текущая ситуация в целом стабильная. Продолжает действовать запрет на экспорт топлива. Прорабатывается ряд дополнительных мер, нацеленных на оздоровление рынка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках исполнения поручения вице-премьера была разработана модель мониторинга цен на бензин, основанная на потребительской активности. Мониторинг позволяет отслеживать динамику цен в разных регионах и объем потребления, что дает возможность оперативно реагировать на ситуацию, указали в правительстве.

Ранее кабмин ввел ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца 2025 года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и других газойлей запрет введен только на непроизводителей.

