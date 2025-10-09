Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Политика / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС

Политика
Политика
Трамп заявил, что сегодня сектор Газа непригоден для жизни
9 октября 2025 / 21:30
Трамп заявил, что сегодня сектор Газа непригоден для жизни
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что сектор Газа непригоден для жизни, но в будущем его восстановят при участии состоятельных стран региона.

"Сектор Газа со временем будет восстановлен. У ряда стран в этой части мира есть огромное богатство. Небольшая часть того, что у них есть, будет творить чудеса для Газы", - отметил американский лидер в ходе заседания президентского кабинета в Белом доме. "Полагаю, что определенные замечательные страны активизируются, вложат много денег и решат проблемы", - указал он.

"Прямо сейчас в Газе жить нельзя. Там ужасная ситуация. Никто не видел ничего подобного. Мы создадим для людей условия лучше", - добавил Трамп.

Президент США 8 октября заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. Этот этап подразумевает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По оценке Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

В феврале глава вашингтонской администрации заявил, что рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа с целью превращения анклава в "ближневосточную Ривьеру". Трамп выражал готовность направить туда американские войска и высказался за переселение палестинцев из Газы в Египет и Иорданию. 17 мая телекомпания NBC сообщила, что администрация президента США готовит план переселения 1 млн палестинцев из Газы в Ливию.

Арабские страны решительно отвергли эту идею, подчеркнув недопустимость переселения из Газы местного населения.

