10 октября 2025 / 12:50
10 октября 2025 / 12:47
10 октября 2025 / 12:43
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Безопасность
Ушаков считает чудовищными слова Зеленского о ракетах Tomahawk
10 октября 2025 / 10:19
Ушаков считает чудовищными слова Зеленского о ракетах Tomahawk
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Помощник президента России Юрий Ушаков считает чудовищной мыслью заявление Владимира Зеленского о ракетах Tomahawk и Нобелевской премии мира для президента США Дональда Трампа при передаче ракет Киеву.

"Вызывает удивление глупость Зеленского, который мог бы лоббировать в пользу Нобелевской премии Трампу", если тот передаст Киеву ракеты Tomahawk, сказал представитель Кремля Telegram-каналу "Юнашев Live".

"То есть премия мира за предоставление оружия. Даже мысль какая-то чудовищная. Если люди мыслят в таких категориях, то это говорит о том, что они из себя представляют", - отметил Ушаков. 

