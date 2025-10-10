Ушаков считает чудовищными слова Зеленского о ракетах Tomahawk

«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Помощник президента России Юрий Ушаков считает чудовищной мыслью заявление Владимира Зеленского о ракетах Tomahawk и Нобелевской премии мира для президента США Дональда Трампа при передаче ракет Киеву.
"Вызывает удивление глупость Зеленского, который мог бы лоббировать в пользу Нобелевской премии Трампу", если тот передаст Киеву ракеты Tomahawk, сказал представитель Кремля Telegram-каналу "Юнашев Live".
"То есть премия мира за предоставление оружия. Даже мысль какая-то чудовищная. Если люди мыслят в таких категориях, то это говорит о том, что они из себя представляют", - отметил Ушаков.