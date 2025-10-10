Правящая коалиция в Японии развалилась

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Правящая в Японии двухпартийная коалиция развалилась. О своем выходе из союза с Либерально-демократической партией Японии (ЛДПЯ) объявила сегодня партия «Комэйто». Это стремительно увеличивает шансы на то, что вновь избранная 4 октября на пост председателя ЛДПЯ Санаэ Такаити не будет утверждена парламентом на должности премьер-министра, и в Японии разразится тяжелый политический кризис.

Как сообщил сегодня глава партии Тэцуо Сайто, «Комэйто» приняла решение разорвать альянс с ЛДПЯ, существующий уже 26 лет. «Мы ставим точку в наших взаимоотношениях», - отметил он, подчеркнув, что «Комэйто» больше не в состоянии оправдывать действия ЛДП в глазах собственных избирателей. Он также заявил, что члены партии не будут голосовать за кандидатуру Санаэ Такаити в ходе предстоящих выборов премьера, избираемого нижней – ключевой - палатой парламента.

Главным пунктом разногласий, подчеркнул Сайто, является проблема «денег и политики» - финансовых скандалов, которые последние два года сотрясают ЛДПЯ. Из-за этого «Комэйто», как союзник ЛДПЯ, уже лишились рекордного числа мест в ходе летних выборов в верхнюю палату японского парламента.

Между тем ЛДПЯ отказались ограничить размеры пожертвований от крупных корпораций. Кроме того, Такаити уже дала понять, что назначит многих видных членов ЛДПЯ, замешанных в скандале на высокие должности в своем правительстве. Серьезным раздражителем стал и очевидный националистический крен нового лидера ЛДПЯ, проявляющийся, в частности, в вопросе публичного поклонения праху японских военных преступников в токийском храме Ясукуни. Наконец, сильное недоумение вызвал тот факт, что главный авторитет ЛДПЯ 85-летний Таро Асо стал заместителем Такаити по партии, что свидетельствует о резком возрастании его закулисной роли в политике Японии и восстановлении позиций крайних консерваторов, погрязших в финансовых скандалах.

Лидер «Комэйто», выступая сегодня перед журналистами, подчеркнул, что консерваторы ничего не делают для восстановления доверия избирателей. Эти обстоятельства, видимо, расценивались как важный фактор дальнейшего снижения электоральной популярности ЛДПЯ, союз с которой становится невыгодным «Комэйто».

Между тем, без этой партии либерал-демократы явно не наберут необходимого числа голосов при выборах кандидатуры премьер-министра в нижней палате парламента. По процедуре, если в первом туре голосования ни один кандидат не наберет больше половины голосов, во второй тур выходят два победителя первого тура, и премьером становится тот, кто набрал простое большинство. «Комэйто» уже объявила, что не поддержит Такаити на выборах в парламенте.

С другой стороны, теперь главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии имеет все шансы перехватить власть в Японии, если сумеет заручиться поддержкой нужного числа голосов других оппозиционных партий, чтобы победить ЛДПЯ, которая теперь остается в одиночестве. Кадеты уже дали понять, что готовы дать бой либерал-демократам. Вопрос только в том, что оппозиция очень раздроблена, и к кому они обратятся за поддержкой, пока не ясно. То же, впрочем, относится и к ЛДПЯ.

Предполагалось, что парламент соберется на голосование 15 октября, но либерал-демократы перенесли эту дату на неопределенный срок. С первым в истории Японии женщиной – премьер-министром похоже придется подождать.

Между тем, дела не ждут. Нового премьера ждет насыщенная политическая повестка.

27 октября в Токио ждут Дональда Трампа. Это важнейший визит с точки зрения перспектив японской экономики, поскольку американский президент, продолжая давить союзников тарифами, теперь взялся за фармацевтику и грузовики. Эти позиции занимают важнейшее место в японском экспорте в США. Ожидались и дискуссии по поводу увеличения японских расходов на оборону. Вашингтон хочет 5 проц. ВВП, Токио, государственные финансы которого находятся в крайнем напряжении, не соглашается и на 3.

Далее 26-28 октября в Малайзии пройдет саммит АСЕАН, 31 октября – 1 ноября в Южной Корее - саммит АТЭС – Организации тихоокеанского сотрудничества, 22-23 ноября – саммит G-20. Везде ожидается присутствие японского лидера.

Конечно, представительствовать может и Сигэру Исиба, который сейчас формально еще исполняет функции премьер-министра. Но по факту он политическая мумия, и его присутствие на международных форумах лишь еще более четко обозначит вакуум власти, по факту продолжающийся момента утраты правящей коалицией большинства в обеих палатах парламента в июле этого года. Именно это обстоятельство поставило крест и на политической карьере Исибы, и как видно, на судьбе самой коалиции.

Но самое интересное начнется, когда парламент начнет работать с бюджетом на следующий год. Его принятие должно состояться до конца декабря. Тогда-то и станут ясны подлинные масштабы хаоса, накрывающего политический мир Японии.