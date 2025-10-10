В Финляндии пройдут учения для депутатов по работе под землей

Члены парламента Финляндии впервые пройдут подготовку к работе в подземных помещениях здания законодательного органа, учения пройдут в ноябре. Об этом сообщила депутат Паула Рисикко в интервью медиагруппе Uutissuomalainen.

По ее словам, потребность провести подготовку связана с изменившимися условиями ситуации в сфере национальной безопасности. Кроме того, законодатель отметила, что тренировочные мероприятия будут организованы с целью изучения правил поведения в экстренных ситуациях, в том числе при боевых действиях. Подготовка к таким условиям в стране активизировалась после начала специальной военной операции России на Украине, добавила она.

Рисикко указала, что в рамках подготовки депутаты прослушают лекции и ознакомятся со схемами эвакуационных путей. В подвальных помещениях парламента оборудован зал для экстренных заседаний, где могут собираться депутаты.