Президенты России и Азербайджана обнялись на неформальной встрече лидеров СНГ

© Григорий Сысоев/ПУЛ/ТАСС ДУШ
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обнялись во время состоявшейся накануне вечером неформальной встречи лидеров стран СНГ. Соответствующую видеозапись распространило агентство ТАСС.
На кадрах видно, как Путин и Алиев подходят друг к другу, улыбаются и обнимаются. Вокруг них стоят главы других государств Содружества.
Первая за несколько месяцев встреча президентов России и Азербайджана состоялась на полях мероприятий СНГ в Душанбе. Одной из главных тем стала катастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) в декабре 2024 года. Алиев выразил особую благодарность Путину за предоставленные сведения о ее причинах.