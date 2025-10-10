Президенты России и Азербайджана обнялись на неформальной встрече лидеров СНГ

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обнялись во время состоявшейся накануне вечером неформальной встречи лидеров стран СНГ. Соответствующую видеозапись распространило агентство ТАСС.

На кадрах видно, как Путин и Алиев подходят друг к другу, улыбаются и обнимаются. Вокруг них стоят главы других государств Содружества.

Первая за несколько месяцев встреча президентов России и Азербайджана состоялась на полях мероприятий СНГ в Душанбе. Одной из главных тем стала катастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) в декабре 2024 года. Алиев выразил особую благодарность Путину за предоставленные сведения о ее причинах.