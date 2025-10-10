Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
10 октября 2025 / 12:50
10 октября 2025 / 12:47
10 октября 2025 / 12:43
Политика
Политика
Трамп остался без Нобелевской премии
10 октября 2025 / 12:43

Президент США Дональд Трамп несмотря на все усилия по урегулированию конфликтов и публичное стремление получить Нобелевскую премию мира не стал ее лауреатом. Премию получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, сообщил Норвежский Нобелевский комитет.

«Когда авторитаристы захватывают власть, крайне важно признавать заслуги отважных защитников свободы, которые восстают и оказывают сопротивление», - говорится в заявлении комитета.

Ещё до объявления результатов эксперты в области присуждения премии заявили, что Трамп её не получит, поскольку он разрушает международный порядок, который так дорог Нобелевскому комитету, сообщает агентство Рейтер.

Мачадо находится в подполье, ее местонахождение не разглашается по соображениям безопасности, хотя её сторонники утверждают, что она остаётся в Венесуэле, несмотря на ордер на арест и обвинения правительства в том, что она участвовала в заговоре с целью дестабилизации страны.

Нобелевская премия мира, размер которой составляет около 1,2 миллиона долларов, будет вручена в Осло 10 декабря, в годовщину смерти шведского промышленника Альфреда Нобеля, учредившего эту премию в своём завещании в 1895 году.

Кирилл Дмитриев предположил, что президент США Дональд Трамп теперь получит Нобелевскую премию мира в 2026 году, в год 250-летия США.

«Со всем уважением к норвежцам — может быть, они просто немного МЕДЛЕННЫ (там очень холодно). Так что, возможно, Дональд Трамп получит Нобелевскую премию мира в следующем году — в честь 250-летия Соединённых Штатов!», - заявил Дмитриев.

