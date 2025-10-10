Лукашенко заявил, что Советский Союз восстановить невозможно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите СНГ высказал мнение, что Советский Союз восстановить невозможно, при этом экономическое пространство нужно сохранить.

"Я никого не агитирую, чтобы мы восстановили СССР, - сегодня это невозможно, но экономическое пространство следует сохранить", - цитирует его близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".