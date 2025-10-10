Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине

Президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы «Томагавки» появились на Украине.

Это поднимет его рейтинг среди республиканцев и отчасти демократов. Его намерения покажут его жесткость и непреклонность европейцам и Нобелевскому комитету – мы знаем, как сильно Трамп жаждет получить Нобелевскую премию мира.

Кроме того, Трамп считает, что сама угроза размещения на Украине «Томагавков» должна заставить Россию пойти на переговоры о мире, причем на условиях Киева. Такая игра, на самом деле, очень опасна. Ситуация все больше начинает напоминать карибский кризис.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

