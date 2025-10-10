Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
10 октября 2025 / 12:50
10 октября 2025 / 12:47
10 октября 2025 / 12:43
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
10 октября 2025 / 12:50

Насколько разрушительное действие оказывают ракеты «Томагавк»? Разумеется, все зависит от боевой части. Как правило, боевая часть «Томагавка» это 450 кг в тротиловом эквиваленте, и она сопоставима с российскими «Калибрами» и «Искандерами». Конечно, это не атомный взрыв, но разрушения на земле могут быть очень масштабными.

Главная опасность просматривается в том, что «Томагавки» будут использоваться не по линии фронта. Ими будут работать по средним и дальним тылам. Гарантии, что ракета непременно попадет в военный объект или объект энергетической инфраструктуры никто не даст. «Томагавк» может и промахнуться, и попасть в жилое здание, в больницу или школу. Может погибнуть множество мирных людей.

Трамп, конечно, скажет, что он утвердил только военные цели, но кому от этого будет легче? Тем более, что мы понимаем, что участие американских военных в любом запуске это – 95%. Украинцы будут только нажимать на кнопку. Добавим к этому, что «Томагавки» - потенциальные носители ядерных зарядов, и они оказываются у границ России, управляемые американскими военными. Это ли не Карибский кризис номер два?

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. 

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/ff8b1edd3ab9925af54b912643b53df6/

 

