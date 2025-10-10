«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
Общество
© Михаил Терещенко/ ТАСС
В Азербайджане освободили из-под стражи главу информагентства "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых. Об этом сообщает газета "Ъ", ссылаясь на помощника президента РФ Юрия Ушакова.
Игорь Картавых был арестован 1 июля после проведенной МВД Азербайджана операции в офисе "Sputnik Азербайджан". Ему были предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество с причинением крупного ущерба", "Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере", "Легализация имущества, добытого преступным путем" УК Азербайджана.
В редакции Sputnik заявляли, что никаких официальных запретов на работу на территории Азербайджане не получали, осуществлялись контакты на уровне рабочих групп с целью устранения возможных разногласий.