В Азербайджане освободили из-под стражи главу информагентства "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых. Об этом сообщает газета "Ъ", ссылаясь на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Игорь Картавых был арестован 1 июля после проведенной МВД Азербайджана операции в офисе "Sputnik Азербайджан". Ему были предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество с причинением крупного ущерба", "Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере", "Легализация имущества, добытого преступным путем" УК Азербайджана.

В редакции Sputnik заявляли, что никаких официальных запретов на работу на территории Азербайджане не получали, осуществлялись контакты на уровне рабочих групп с целью устранения возможных разногласий.