Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 октября 2025 / 13:27
КОТИРОВКИ
USD
10/10
81.4103
EUR
10/10
94.7030
Новости часа
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
Москва
10 октября 2025 / 13:27
Котировки
USD
10/10
81.4103
0.0000
EUR
10/10
94.7030
0.0000
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
10 октября 2025 / 12:50
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
10 октября 2025 / 12:47
Трамп остался без Нобелевской премии
Трамп остался без Нобелевской премии
10 октября 2025 / 12:43
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Интеграция / Украина сегодня / Политика и религия
Интеграция
Орбан: Венгрия не поддастся давлению и не согласится на членство Украины в ЕС
10 октября 2025 / 11:45
Орбан: Венгрия не поддастся давлению и не согласится на членство Украины в ЕС
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС

Венгрия не поддастся давлению со стороны лидеров Европейского союза и не согласится на членство Украины в сообществе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

"В ближайшие недели на Венгрию будет оказано огромное давление с тем, чтобы она внесла свой вклад во вступление Украины в Евросоюз и выделила больше денег на финансовую поддержку этой страны. Венгерское правительство ни в коем случае не пойдет на это. Мы не хотим брать деньги у наших граждан и отправлять их в Брюссель и на Украину", - отметил он.

По словам премьера, "украинцы стремятся втянуть Европу в войну любой ценой". "Они хотят членства в НАТО и ЕС, им нужны деньги для поддержки своей армии и своего государства, поэтому они хотят смены правительства в Венгрии", - подчеркнул он, имея в виду парламентские выборы, которые пройдут в стране в апреле 2026 года.

Ранее Орбан уже заявлял, что Киев и Брюссель поддерживают венгерскую оппозицию и будут стремиться привести ее к власти, так как нынешнее правительство страны остается препятствием на пути реализации их планов, в том числе связанных с присоединением Украины к ЕС. 

«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
Трамп остался без Нобелевской премии
Трамп остался без Нобелевской премии
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
11:59
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
11:45
Орбан: Венгрия не поддастся давлению и не согласится на членство Украины в ЕС
11:28
Глава "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых освобожден из-под ареста
11:12
Лукашенко заявил, что Советский Союз восстановить невозможно
10:58
Президенты России и Азербайджана обнялись на неформальной встрече лидеров СНГ
10:42
В Финляндии пройдут учения для депутатов по работе под землей
10:19
Ушаков считает чудовищными слова Зеленского о ракетах Tomahawk
21:30
Трамп заявил, что сегодня сектор Газа непригоден для жизни
21:06
В России принимают меры, направленные на оздоровление топливного рынка
20:47
ХАМАС: в рамках сделки по Газе из израильских тюрем выйдут 250 пожизненно осужденных
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения