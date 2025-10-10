Венгрия не поддастся давлению со стороны лидеров Европейского союза и не согласится на членство Украины в сообществе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

"В ближайшие недели на Венгрию будет оказано огромное давление с тем, чтобы она внесла свой вклад во вступление Украины в Евросоюз и выделила больше денег на финансовую поддержку этой страны. Венгерское правительство ни в коем случае не пойдет на это. Мы не хотим брать деньги у наших граждан и отправлять их в Брюссель и на Украину", - отметил он.

По словам премьера, "украинцы стремятся втянуть Европу в войну любой ценой". "Они хотят членства в НАТО и ЕС, им нужны деньги для поддержки своей армии и своего государства, поэтому они хотят смены правительства в Венгрии", - подчеркнул он, имея в виду парламентские выборы, которые пройдут в стране в апреле 2026 года.

Ранее Орбан уже заявлял, что Киев и Брюссель поддерживают венгерскую оппозицию и будут стремиться привести ее к власти, так как нынешнее правительство страны остается препятствием на пути реализации их планов, в том числе связанных с присоединением Украины к ЕС.