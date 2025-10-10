Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии на Московской бирже 10 октября отметился снижением ключевых индексов, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,3% и торговался на уровне 2 630,54 пункта, индекс РТС также снижался на 0,3% и составлял 1 017,9 пункта. Курс юаня рос на 6,65 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,397 руб.

К 10:27 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и составлял в 2 621,2 пункта (-0,65%), индекс РТС находился на уровне 1 014,28 пункта (-0,65%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил рост до 11,368 руб. (+3,75 коп.).