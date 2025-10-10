Мир в Газе: вторая попытка

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Кабинет министров Израиля одобрил соглашение о перемирии с ХАМАС. Таким образом, режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу. Сам документ, который базируется на предложениях президента США Дональда Трампа, был подписан 9 октября в египетском Шарм эш-Шейхе.

Сейчас Тель-Авив контролирует более 80 проц территории палестинского эксклава. В соответствии с договоренностями, на первом этапе Израиль отведет свои войска к так называемой "желтой линии", что уменьшит зону оккупации до примерно 58 проц. Впоследствии, если реализация плана будет проходить без проблем, будет еще два этапа отвода израильских войск. В ходе первого из них - к "красной линии" - в секторе Газа одновременно должны быть развернуты международные стабилизационные силы. Заключительный этап предполагает отход военных на так называемую буферную зону безопасности. То есть часть территории останется под израильским контролем.

В свою очередь, ХАМАС обязуется в течение 72 часов передать Тель-Авиву всех оставшихся в живых заложников, около 20 человек, захваченных в ходе нападения 7 октября 2023 года, а также тела погибших. Лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя сообщил, что получил от посредников и от США гарантии, что война подошла к концу. По его словам, Израиль также согласился освободить 250 палестинских заключенных, отбывающих длительные сроки, и еще 1700, арестованных после 7 октября 2023 года. Кроме того, из мест лишения свободы должны быть отпущены все женщины и дети.

Согласно американскому плану, управление сектором Газа возьмет на себя комитет технократов под международным контролем. Также предполагается провести в эксклаве демилитаризацию и уничтожить всю военную инфраструктуру ХАМАС. Члены движения могут быть амнистированы, и им при желании предоставят возможность покинуть сектор Газа.

На первый взгляд, план выглядит рабочим. Вместе с тем в нем нет четко прописанных сроков реализации, что создает благодатную почву для манипуляций.

Не стоит также забывать, что в начале этого года Израиль и ХАМАС уже достигали соглашения о прекращении огня. И тогда тоже был план из нескольких этапов. И точно так же на первом из них прекращались боевые действия и происходил обмен заложников на заключенных. Однако те договоренности просуществовали чуть больше двух месяцев и в итоге были сорваны.

Причиной такого развития событий стала напряженная политическая обстановка внутри Израиля. Из правящей коалиции под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху в знак протеста против соглашения вышел нынешний министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. К марту, когда в израильском парламенте должно было пройти голосование по бюджету, глава кабинета подошел без необходимого количества голосов. Страна столкнулась с перспективой проведения досрочных выборов. В итоге Биньямин Нетаньяху пошел на срыв режима прекращения огня, Итамар Бен-Гвир вернулся в коалицию и голосование по бюджету состоялось.

Сейчас ситуация развивается во многом по схожему сценарию. Несмотря на одобрение сделки кабинетом министров и отсутствие демаршей, все тот же Итамар Бен-Гвир уже успел заявить, что "если руководство ХАМАС сохранит свою власть, то партия "Оцма Йехудит" выйдет из правительства" и "свергнет" его. Похожей позиции придерживается и министр финансов Бецалель Смотрич.

Если они покинут коалицию, то у Биньямина Нетаньяху останется в Кнессете 47 голосов из 120. Иными словами, израильский премьер на любом из этапов реализации сделки может столкнуться с риском политического шантажа. И тогда он будет вынужден вновь пойти на срыв договоренностей, как это уже было в марте.

Что делает соглашения еще более хрупкими, это, как ни странно, сам факт обмена заложников на заключенных. ХАМАС, выполнив свою часть сделки и оставшись без заложников, лишится самого важного козыря и окажется в крайне уязвимом положении. Что будет, если Израиль решит возобновить боевые действия в секторе Газа, сказать не может никто. В руководстве палестинского движения заявляют о наличии гарантий, но смогут ли США удержать в узде Тель-Авив - это вопрос, который повисает в воздухе.

Пока же на горизонте повисла надежда, что эту войну удастся все-таки завершить. Или как минимум палестинцы в секторе Газа получат передышку. Ведь с прекращением огня из соседнего Египта должна начать поступать гуманитарная помощь. Это может если не решить, то хоть как-то облегчить ситуацию с катастрофической нехваткой продовольствия и медикаментов. Между тем в плане по урегулированию этого конфликта остается так много факторов, которые могут помешать его реализации, что можно говорить лишь об осторожном чувстве оптимизма. Ведь в подобных случаях на первый план всегда выходит политическая целесообразность, которая зачастую имеет очень мало общего со здравым смыслом.