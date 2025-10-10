«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
10 октября 2025 / 12:50
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
10 октября 2025 / 12:47
Трамп остался без Нобелевской премии
10 октября 2025 / 12:43
Политика
Трамп усомнился в угрозе нападения России на Финляндию
10 октября 2025 / 12:15
© AP Photo/Алекс Брэндон/ТАСС
Президент США Дональд Трамп усомнился в угрозе нападения России на Финляндию, оценив вероятность такого развития событий как крайне низкую.
"Не думаю, что это произойдет. Думаю, что вероятность этого очень-очень мала", - сказал Трамп журналистам при общении со своим финским коллегой Александером Стуббом в Белом доме.
У американского лидера также поинтересовались, будут ли Соединенные Штаты защищать Финляндию в случае нападения России. "Я сделаю это, да. Они являются членами НАТО", - ответил политик.