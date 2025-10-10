Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
10 октября 2025 / 12:50
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
10 октября 2025 / 12:47
Трамп остался без Нобелевской премии
10 октября 2025 / 12:43
Общество
Общество
Медики рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом с четвертого этажа в Уфе
10 октября 2025 / 12:30
Медики рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом с четвертого этажа в Уфе
© Юрий Смитюк/ ТАСС, архив

Трехлетняя девочка, выброшенная отцом из окна четвертого этажа в Уфе, остается в крайне тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на Минздрав республики передает ТАСС.

Сообщается, что в четверг ребенка прооперировали, он находился в реанимации. "Нет изменений, крайне тяжелое состояние", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, утром 9 октября 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже свою дочь. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, при задержании отец ребенка вел себя неадекватно, не мог говорить. Предварительно, 15 лет назад он обращался за помощью в психиатрическую больницу после полученной травмы, при этом на учете не состоял.

Семья считалась благополучной, отец работал электриком, мать - преподавателем английского языка, дочка ходила в садик. В семье есть еще один ребенок - семилетний мальчик. В момент совершения покушения на девочку мать с сыном находились в Калининграде в санатории на плановой реабилитации ребенка.

