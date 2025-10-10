Хосе Хери принес присягу в качестве президента Перу

Председатель Конгресса Перу Хосе Хери принес присягу в качестве президента республики после завершения процедуры импичмента в отношении главы государства Дины Болуарте по причине кризиса в сфере безопасности. Трансляция заседания велась на YouTube-канале высшего законодательного органа.

"Клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента в соответствии с Конституцией Перу с этого момента до 26 июля 2026 года", - произнес текст присяги Хери.

В четверг Конгресс (однопалатный парламент) Перу единогласно проголосовал за объявление импичмента Болуарте из-за кризиса в сфере безопасности. Болуарте на заседании Конгресса не присутствовала.

В последние годы ситуация в сфере безопасности в Перу существенно ухудшилась. В марте из-за роста преступности парламент выразил вотум недоверия министру внутренних дел страны Хуану Хосе Сантиваньесу. В мае в отставку подал председатель правительства Густаво Адриансен.

По данным опроса компании CPI, которые были представлены в сентябре, работу Болуарте, мандат которой заканчивается в 2026 году, на высшей государственной должности одобряют лишь 2,5% опрошенных.

Болуарте стала третьим президентом Перу, которому был объявлен импичмент за последние пять лет. Пост главы государства она заняла в декабре 2022 года после того, как президентских полномочий был лишен Педро Кастильо, вместе с которым она участвовала в выборах в 2021 году.