Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 октября 2025 / 14:37
КОТИРОВКИ
USD
10/10
81.4103
EUR
10/10
94.7030
Новости часа
Граждан с низкими доходами могут освободить от госпошлины за наследство Ушаков: Москва поддержала бы Нобелевскую премию для Трампа
Москва
10 октября 2025 / 14:37
Котировки
USD
10/10
81.4103
0.0000
EUR
10/10
94.7030
0.0000
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
10 октября 2025 / 12:50
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
10 октября 2025 / 12:47
Трамп остался без Нобелевской премии
Трамп остался без Нобелевской премии
10 октября 2025 / 12:43
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Политика и религия
Политика
Хосе Хери принес присягу в качестве президента Перу
10 октября 2025 / 12:44
Хосе Хери принес присягу в качестве президента Перу
© REUTERS/ Angela Ponce/ТАСС

Председатель Конгресса Перу Хосе Хери принес присягу в качестве президента республики после завершения процедуры импичмента в отношении главы государства Дины Болуарте по причине кризиса в сфере безопасности. Трансляция заседания велась на YouTube-канале высшего законодательного органа.

"Клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента в соответствии с Конституцией Перу с этого момента до 26 июля 2026 года", - произнес текст присяги Хери.

В четверг Конгресс (однопалатный парламент) Перу единогласно проголосовал за объявление импичмента Болуарте из-за кризиса в сфере безопасности. Болуарте на заседании Конгресса не присутствовала.

В последние годы ситуация в сфере безопасности в Перу существенно ухудшилась. В марте из-за роста преступности парламент выразил вотум недоверия министру внутренних дел страны Хуану Хосе Сантиваньесу. В мае в отставку подал председатель правительства Густаво Адриансен. 

По данным опроса компании CPI, которые были представлены в сентябре, работу Болуарте, мандат которой заканчивается в 2026 году, на высшей государственной должности одобряют лишь 2,5% опрошенных.

Болуарте стала третьим президентом Перу, которому был объявлен импичмент за последние пять лет. Пост главы государства она заняла в декабре 2022 года после того, как президентских полномочий был лишен Педро Кастильо, вместе с которым она участвовала в выборах в 2021 году. 

«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
Трамп остался без Нобелевской премии
Трамп остался без Нобелевской премии
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
13:14
Граждан с низкими доходами могут освободить от госпошлины за наследство
12:58
Ушаков: Москва поддержала бы Нобелевскую премию для Трампа
12:45
ФОМ: о доверии Путину заявили 79% опрошенных россиян
12:44
Хосе Хери принес присягу в качестве президента Перу
12:30
Медики рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом с четвертого этажа в Уфе
12:15
Трамп усомнился в угрозе нападения России на Финляндию
11:59
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
11:45
Орбан: Венгрия не поддастся давлению и не согласится на членство Украины в ЕС
11:28
Глава "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых освобожден из-под ареста
11:12
Лукашенко заявил, что Советский Союз восстановить невозможно
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения