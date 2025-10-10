Европейские лидеры в шаге от утраты власти

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Во Франции очередной политический кризис, связанный с отставкой правительства Себастьена Лекорню, проработавшего на своем посту меньше месяца. Лекорню, близкий соратник Макрона, стал премьером 9 сентября после масштабных акций протеста против его предшественника Франсуа Байру. Бейру предлагал ограничить индексацию пенсий и пособий и отменить два государственных праздника – Пасхальный понедельник и 8 мая для экономии 44 миллиардов евро в бюджете страны.

Эти планы были раскритикованы обществом, оппозицией и профсоюзами, и Байру перед парламентским обсуждением проекта бюджета поставил вопрос о доверии его кабинету. поставить на голосование вопрос о доверии правительству, что стало для него политическим самоубийством. Национальное собрание Франции в этом доверии отказало: за отставку проголосовали 364 депутата, 194 выступили против. Но кабинет Лекорню оказался еще менее долговечным. Собственно, он даже толком не был окончательно сформирован из-за недовольства парламента предполагаемым составом и внутреннего раскола между двумя силами правящей коалиции: собственно, «макронистами» и «республиканцами».

Макрон лихорадочно ищет нового премьера (не исключено даже повторное назначение Лекорню), а Национальное Собрание оказалось на грани его роспуска президентом. В свою очередь, Бюро Национального собрания рассмотрит предложение о запуске процедуры по отстранению от власти самого Макрона – об этом написала в лидер партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано. Лидер левой партии «Непокоренные» Жан-Люк Меланшон также призвал к немедленно рассмотрению ходатайства об импичменте. С этой идеей согласны около 2/3 граждан. Кроме того, ряд оппозиционных политиков, например, лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, сами требуют распустить парламент в расчете на победу по результатам досрочных парламентских выборов.

Политический кризис протекает на фоне экономического упадка (госдолг 114% ВВП, дефицит бюджета почти 6%) и тесно с ним связан. Financial Times по этому поводу пишет: «Разрушительный закат президентства Макрона - ошибки президента ввергли страну в самый тяжелый кризис за последние 70 лет». New York Times приходит к выводу, что после отставки Лекорню Макрон оказался загнанным в угол и хороших выходов из ситуации для него нет: «Он может распустить парламент, что, вероятно, приведет к росту поддержки крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на следующих выборах». Это подтверждают соцопросы,дающие «Объединению» до трети голосов избирателей; рейтинг же Макрона упал до рекордно низких 14%.

Не такой пока что острый, но явно углубляющийся экономико-политический кризис наблюдается и в другой ведущей стране ЕС – соседней Германии. Канцлер Мерц призвал сограждан принять либо жесткие непопулярные монетаристские реформы, либо пережить экономический спад. «Наша страна находится в середине важного, возможно, решающего этапа своей современной истории. Многое должно измениться, чтобы остаться на прежнем хорошем уровне или даже улучшиться», - сказал он в речи в Саарбрюккене, посвященной 35-летию воссоединения Германии.

В интервью Bild Мерц сообщил, что немцам придется тратить все большую часть доходов на социальные нужды — пенсии, медицину и уход за пожилыми людьми. Причина этого, по словам Мерца, — старение общества и рост расходов на социальные программы. Уже на сегодняшний деньдефицит в системе здравоохранения исчисляется миллиардами евро, а в следующем году ожидается новый провал в размере нескольких миллиардов евро. Власть обдумывает увеличение взносов и частичную отмену социальных льгот. Кроме того, Мерц предложил провести ревизию пенсионной системы, и вместо фиксированного возраста выхода на пенсию (67 лет) учитывать продолжительность трудового стажа.

Очередная атака на сложившееся в послевоенной ФРГ социально-капиталистическое государство (первые предпринимал еще социал-демократ Герхард Шредер) привела к тому, что рейтинги Мерца, как и Макрона, упали до минимума. 71% опрошенных выражают недовольство политикой канцлера и лидера ХДС, лишь 26% оценивают ее положительно – таковы данные опроса RTL/ntv-Trendbarometer. Наиболее сильна неприязнь к Мерцу у сторонников «Левых» (89%) и «Альтернативы для Германии» (97%). В рейтинге партий «Альтернатива» продолжает удерживать первенство (26%), ХДС на втором (24%), а рейтинги «Левых» выросли до 12%, сравнявшись с «Зелеными» и лишь на балл уступая СДПГ.

Схожие проблемы и у британского премьера Стармера - рейтинг его одобрения упал до 13%, в том время как 79% опрошенных отрицательно оценивают его деятельность. Антирейтинг в минус 66 пунктов – рекордный за все время проведения опросов, прежний рекорд в -55 был у Риши Сунака в апреле 2024 года и Джона Мейджора в августе 1994 года.

Одновременно растут рейтинги лидера правопопулистской партии «Реформировать Соединенное Королевство» (Reform UK) Найджела Фараджа – это политическая сила впервые заняла лидирующие позиции в опросе «за кандидата от какой партии вы бы проголосовали, если бы выборы состоялись завтра». Проблемы у Стармера и внутри собственной Лейбористской партии – там раскол по ближневосточной проблематике. Левый фланг партии требуют ввести санкции против Израиля, центристы колеблются, но не хотят проиграть на следующих выборах в своих округах пропалестинским кандидатам, ориентирующимся на мусульманский электорат. По опросам, больше половины членов кабинета министров Кира Стармера проиграют и потеряют место из Палаты общин, укрепятся же несистемные левые - зелёные и новый проект бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина с жесткой антиизраильской повесткой.

При всем при том угроза конкретным персоналиям пока не угрожает устойчивости европейских политических систем, да и для персоналий, прямо скажем, далеко не все потеряно. Тот же Макрон, чей политический проект был слеплен в авральном порядке к выборам-2017, демонстрирует чудеса политической выживаемости – он первый после Ширака президент, переизбравшийся на второй срок, и это на фоне постоянных кризисов, манифестаций на сотни тысяч человек, переходящих в настоящие уличные войны, яростной критики со всех флангов.

Кроме того, даже не лично Макрон, а французская система власти прекрасно научилась справляться с «нормализацией» сил, мало-мальски выходящих за пределы ее консенсусных норм. Пример Марин Ле Пен, фактически отрекшейся от отца, принявшей практически все правила игры, включая толерантность и критику России, но все равно на всякий случай подведенной под уголовное дело, свеж и показателен. Ее преемник не прочь получить дополнительные баллы на проблемах Макрона, но устоям не угрожает.

В Германии власть примерно так же «работает» с «Альтернативой» - пока удерживает ее в узде в условно (очень условно!) политическими методами, но в случае чего готова применить «антиэкстремистские» запреты и репрессии. Европейские правые могли бы в стремлении к действительно коренным преобразованиям опереться на Трамп, благо они не раз подчеркивали свою симпатию и идейную близость с ним, а он и его соратники недвусмысленно обещали поддержать единомышленников. Однако Трамп , оставаясь принципиальным противником глобалистов и евробюрократов и весьма прохладно относясь к тому же Макрону, похоже, вошел в полосу (не)устойчивого перемирия с ними. Это же можно сказать и про англо-американские отношения, традиционно отличающиеся противоречивостью и «конкурентным» сотрудничество.

В свете всего это европейский политический мейнстрим, недавно поощрив и отчасти прямо организовав крайне грязную по методам победу Майи Санду в Молдавии, может пока продолжать удерживать власть в своих странах методами, приближающимися к молдавским. Вслед за «украинизацией» Европы наступает ее «молдаванизация».