10 октября 2025 / 12:50
10 октября 2025 / 12:47
10 октября 2025 / 12:43
Политика
Политика
ФОМ: о доверии Путину заявили 79% опрошенных россиян
10 октября 2025 / 12:45
ФОМ: о доверии Путину заявили 79% опрошенных россиян
© Григорий Сысоев/ПУЛ/ТАСС

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 79% (плюс 1 п.п. за неделю), по мнению 80% опрошенных россиян (минус 1 п.п.), глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 3 по 5 октября среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 54% респондентов (плюс 1 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 56% сограждан (минус 3 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 43%, КПРФ - 9%, ЛДПР - 10%, "Справедливой России - За правду" - 3%, "Новых людей" - 3%. 

