«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
10 октября 2025 / 12:50
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
10 октября 2025 / 12:47
Трамп остался без Нобелевской премии
10 октября 2025 / 12:43
Общество
Ушаков: Москва поддержала бы Нобелевскую премию для Трампа
10 октября 2025 / 12:58
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Россия, если бы ее мнение принимали во внимание, поддержала бы решение присудить Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Telegram-каналу "Юнашев Live".
"Я думаю, да, наверное, поддержала бы, если бы нас спросили", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Вместе с тем он назвал чудовищной мыслью слова Владимира Зеленского о ракетах Tomahawk и Нобелевской премии мира для американского лидера при передаче ракет Украине.