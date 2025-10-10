Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
10 октября 2025 / 12:50
Общество
Ушаков: Москва поддержала бы Нобелевскую премию для Трампа
10 октября 2025 / 12:58
Ушаков: Москва поддержала бы Нобелевскую премию для Трампа
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Россия, если бы ее мнение принимали во внимание, поддержала бы решение присудить Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Telegram-каналу "Юнашев Live".

"Я думаю, да, наверное, поддержала бы, если бы нас спросили", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он назвал чудовищной мыслью слова Владимира Зеленского о ракетах Tomahawk и Нобелевской премии мира для американского лидера при передаче ракет Украине.

