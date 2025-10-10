Ушаков: Москва поддержала бы Нобелевскую премию для Трампа

Россия, если бы ее мнение принимали во внимание, поддержала бы решение присудить Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Telegram-каналу "Юнашев Live".

"Я думаю, да, наверное, поддержала бы, если бы нас спросили", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он назвал чудовищной мыслью слова Владимира Зеленского о ракетах Tomahawk и Нобелевской премии мира для американского лидера при передаче ракет Украине.