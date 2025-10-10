Граждан с низкими доходами могут освободить от госпошлины за наследство

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила проект закона, предполагающий освобождение от уплаты государственной пошлины при оформлении наследства граждан с низким уровнем доходов. Документ будет представлен на рассмотрение Госдумы 10 октября, сообщает ТАСС.

Инициативой предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ, подразумевающие освобождение от уплаты госпошлины при получении свидетельства о праве на наследство граждан, чьи доходы не превышают полуторакратной величины прожиточного минимума в соответствующем субъекте РФ.

Нынешние размеры госпошлины - 0,3% от стоимости имущества для близких родственников (до 100 тыс. рублей) и 0,6% для остальных наследников (до 1 млн рублей).

Подчеркивается, что "возможный высокий размер госпошлины делает юридическое оформление прав на наследуемое имущество фактически недоступным для указанной категории населения, а финансовая невозможность может подтолкнуть к незаконным способам владения имуществом (без оформления), что создает риски потери права и возможных конфликтов".