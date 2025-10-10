Путин отметил рост товарооборота России со странами СНГ в 2024 году до $112 млрд

Товарооборот России со странами СНГ по итогам прошлого года вырос на 7% и составил $112 млрд. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав СНГ в узком составе.

"Что касается экономического взаимодействия, то товарооборот России со странами СНГ только в 2024 году увеличился на 7%, до $112 млрд", - указал российский лидер.

Он также отметил чрезвычайную важность того, что структура товарооборота последовательно улучшается. "Причем, структура улучшается за счет роста сегмента продукции с высокой добавленной стоимостью. Это, что называется, медицинский факт. У нас из года в год происходит облагораживание товарооборота", - заявил Путин.