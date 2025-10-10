На курорте "Красная Поляна" в Сочи на высоте свыше 2,2 тыс. метров над уровнем моря выпал первый в текущем сезоне снег. Об этом информировали в пресс-службе курорта, передает ТАСС.

Первый снег в горах Сочи выпал 19 сентября, курорт "Роза Хутор" объявлял о завершении летнего сезона в ноябре и старте зимнего - в декабре. В 2024 году первый снег в Сочи выпал в горах на высоте более 2,2 тыс. м над уровнем моря 17 октября - примерно на неделю позднее, чем годом ранее. Тогда "Красная Поляна" традиционно первой открыла горнолыжный сезон - 6 декабря.

"На высоте более 2 200 метров над уровнем моря, а также в уникальной зоне Цирк-2 зафиксирован первый в этом сезоне снегопад. Анализируя текущие погодные данные, в этом году старт горнолыжного сезона 2025/2026 также можно планировать на первую декаду декабря", - указали в пресс-службе курорта.

Там отметили, что сейчас осадки не образуют устойчивый снежный покров, который необходим для катания. При этом ночные температуры на высоте опускаются до -1, а дневные не превышают +3.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в прошлом году его посетили рекордные 8 млн туристов. Согласно прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.