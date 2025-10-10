На Украине признали личность Ивана Сусанина и его подвиг мифологизированной пропагандой "российского империализма".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы украинского Института национальной памяти, местные власти в рамках закона о декоммунизации должны исключить из публичного пространства все объекты, связанные с именем и историческим подвигом Ивана Сусанина. На сегодняшний день в ряде областей страны есть улицы, названные в его честь.

Иван Сусанин - крестьянин из села Домнино Костромского уезда. Считается, что в 1613 году во время русско-польской войны он обманом завел отряд польско-литовских войск в болотистый лес и отказался выдать врагам местоположение новоизбранного царя Михаила Романова. За это Сусанин был убит, а его подвиг стал символом народной верности.

На Украине начали переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, заметно усилился. По всей Украине сносят памятники деятелям России, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, отказываются от упоминаний о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.