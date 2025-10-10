Президент РФ подчеркнул важность сохранения СНГ

Президент России Владимир Путин отметил важность того, что страны смогли сохранить такую площадку как Содружество Независимых Государств (СНГ).

"На мой взгляд, самое главное заключается в том, что нам удалось сохранить такую площадку СНГ не просто для общения, а создать и общий рынок, и общее гуманитарное пространство в известной степени сохранить", - сказал он, выступая на заседании Совета глав СНГ, подчеркнув, что это очень важно для граждан стран Содружества.

"Даже не просто сохранить, а нарастить сложившиеся за годы проживания в одном государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи на новой основе, на новой базе", - указал Путин.

Он также обратил внимание, что за более чем три десятилетия СНГ утвердилось в качестве авторитетного регионального и интеграционного объединения.

Вместе с тем российский лидер присоединился к словам благодарности президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и всем таджикистанским коллегам за организацию мероприятий. "Мы видим, что наши таджикистанские хозяева сегодняшние сделали все для того, чтобы создать необходимые условия", - заключил он.