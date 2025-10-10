Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 октября 2025 / 16:30
КОТИРОВКИ
USD
10/10
81.4103
EUR
10/10
94.7030
Новости часа
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 719 беспилотников ВСУ Сенат США согласовал военные расходы на 2026 год в размере $925 млрд
Москва
10 октября 2025 / 16:30
Котировки
USD
10/10
81.4103
0.0000
EUR
10/10
94.7030
0.0000
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
10 октября 2025 / 12:50
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
10 октября 2025 / 12:47
Трамп остался без Нобелевской премии
Трамп остался без Нобелевской премии
10 октября 2025 / 12:43
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Геополитика
Политика
Президент РФ подчеркнул важность сохранения СНГ
10 октября 2025 / 14:15
Президент РФ подчеркнул важность сохранения СНГ
© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин отметил важность того, что страны смогли сохранить такую площадку как Содружество Независимых Государств (СНГ).

"На мой взгляд, самое главное заключается в том, что нам удалось сохранить такую площадку СНГ не просто для общения, а создать и общий рынок, и общее гуманитарное пространство в известной степени сохранить", - сказал он, выступая на заседании Совета глав СНГ, подчеркнув, что это очень важно для граждан стран Содружества.

"Даже не просто сохранить, а нарастить сложившиеся за годы проживания в одном государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи на новой основе, на новой базе", - указал Путин.

Он также обратил внимание, что за более чем три десятилетия СНГ утвердилось в качестве авторитетного регионального и интеграционного объединения.

Вместе с тем российский лидер присоединился к словам благодарности президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и всем таджикистанским коллегам за организацию мероприятий. "Мы видим, что наши таджикистанские хозяева сегодняшние сделали все для того, чтобы создать необходимые условия", - заключил он. 

«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
Трамп остался без Нобелевской премии
Трамп остался без Нобелевской премии
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
14:48
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 719 беспилотников ВСУ
14:30
Сенат США согласовал военные расходы на 2026 год в размере $925 млрд
14:15
Президент РФ подчеркнул важность сохранения СНГ
13:59
На Украине Иван Сусанин признан пропагандой "российского империализма"
13:43
На курорте "Красная Поляна" выпал первый в текущем сезоне снег
13:32
Путин отметил рост товарооборота России со странами СНГ в 2024 году до $112 млрд
13:14
Граждан с низкими доходами могут освободить от госпошлины за наследство
12:58
Ушаков: Москва поддержала бы Нобелевскую премию для Трампа
12:45
ФОМ: о доверии Путину заявили 79% опрошенных россиян
12:44
Хосе Хери принес присягу в качестве президента Перу
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения