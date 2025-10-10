Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
10 октября 2025 / 12:50
Сенат США согласовал военные расходы на 2026 год в размере $925 млрд
10 октября 2025 / 14:30
Сенат США согласовал военные расходы на 2026 год в размере $925 млрд
© AP Photo/ Patrick Semansky/ТАСС

Сенат Конгресса США 9 октября одобрил военные расходы страны на 2026 финансовый год (начался 1 октября) в размере $925 млрд, в том числе $500 млн на помощь Украине.

Соответствующий документ поддержали 77 законодателей, 20 высказались против. Для одобрения законопроекта в верхней палате Конгресса США требовалась поддержка не менее 60 человек.

Согласно справочным материалам, обнародованным ранее комитетом по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, документ подразумевает "продление срока действия Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) по 2028 год включительно и расширение финансирования этой программы до уровня $500 млн". USAI предполагает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из американских арсеналов.

В прошлом месяце Палата представителей Конгресса приняла собственную версию законопроекта о военных расходах США на 2026 финансовый год в размере порядка $900 млрд, включая $400 млн на помощь Киеву.

Заключительная версия документа будет дорабатываться в специальной комиссии, состоящей из представителей обеих палат законодательного органа. Только затем он будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу. 

