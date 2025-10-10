Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 719 беспилотников ВСУ Сенат США согласовал военные расходы на 2026 год в размере $925 млрд
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
10 октября 2025 / 12:50
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
10 октября 2025 / 12:47
Трамп остался без Нобелевской премии
10 октября 2025 / 12:43
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 719 беспилотников ВСУ
10 октября 2025 / 14:48
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 719 беспилотников ВСУ
© Минобороны РФ/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 30 снарядов системы HIMARS и 1 719 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 18 управляемых авиационных бомб, 30 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также 1 719 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89 433 беспилотника, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 446 танков и других боевых бронемашин, 1 598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 348 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 620 единиц специальной военной автомобильной техники. 

«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
Трамп остался без Нобелевской премии
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
