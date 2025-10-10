Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 719 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 30 снарядов системы HIMARS и 1 719 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 18 управляемых авиационных бомб, 30 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также 1 719 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89 433 беспилотника, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 446 танков и других боевых бронемашин, 1 598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 348 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 620 единиц специальной военной автомобильной техники.