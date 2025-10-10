Нобелевскую премию мира получит лидер оппозиции Венесуэлы Мария Мачадо

Нобелевская премия мира за 2025 год присуждена Марии Корине Мачадо из Венесуэлы. Соответствующее сообщение распространил норвежский Нобелевский комитет.

Согласно мотивировочной части решения комитета, Мачадо отметили премией "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии". Как отмечается, Мачадо соответствует всем трем критериям, указанным в завещании Альфреда Нобеля о выборе лауреата.

Мачадо родилась в 1967 году в Каракасе. Училась в католическом колледже, а в 1990 году получила диплом промышленного инженера в Католическом университете им. Андреса Бельо. В 2010 году была избрана в Национальную ассамблею Венесуэлы, через два года возглавила оппозиционное движение Vente Venezuela. В 2014 году принимала активное участие в антиправительственных протестах и в том же году предстала перед судом по обвинению в попытке госпереворота и покушения на президента Николаса Мадуро, ей было временно запрещено занимать государственные должности.

В 2024 году в Венесуэле состоялись президентские выборы, победителем которых стал действующий глава государства Николас Мадуро, получив 51,95% голосов. Мачадо не принимала в них участие в качестве кандидата, она поддержала Эдмундо Гонсалеса, который набрал 43,18% голосов. Уже в день голосования Мачадо заявила, что команда Гонсалеса не признает поражения на выборах. Ряд стран, включая США, не признали переизбрание Мадуро. Россия, Китай, Боливия, Куба Иран и другие страны поздравили его с победой.