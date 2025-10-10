«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
НАТО приступит к маневрам по ядерному сдерживанию 13 октября
10 октября 2025 / 15:16
© AP Photo/ Matthias Schrader/ТАСС
Североатлантический альянс начнет 13 октября проведение учений по ядерному сдерживанию. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"НАТО с 13 октября будет проводить свои ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon", - сказал генсек, подчеркнув, что использования реальных ядерных боеприпасов не предполагается.
Данные воздушные маневры проходят ежегодно с участием авиации как ядерных, так и неядерных государств военного блока и включают отработку алгоритмов с целью нанесения потенциальных ядерных ударов по РФ.