НАТО приступит к маневрам по ядерному сдерживанию 13 октября

Североатлантический альянс начнет 13 октября проведение учений по ядерному сдерживанию. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"НАТО с 13 октября будет проводить свои ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon", - сказал генсек, подчеркнув, что использования реальных ядерных боеприпасов не предполагается.

Данные воздушные маневры проходят ежегодно с участием авиации как ядерных, так и неядерных государств военного блока и включают отработку алгоритмов с целью нанесения потенциальных ядерных ударов по РФ.