10 октября 2025 / 12:50
10 октября 2025 / 12:47
10 октября 2025 / 12:43
/ Россия / Политика / Русский мир / Геополитика
Политика
Путин пригласил лидеров СНГ на неформальную встречу в Санкт-Петербурге
10 октября 2025 / 15:43
Путин пригласил лидеров СНГ на неформальную встречу в Санкт-Петербурге
© Михаил Метцель/ПУЛ/ТАСС

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге в конце декабря. С соответствующим заявлением он выступил в ходе заседания Совета глав государств Содружества в узком составе.

"Мы уже неформально говорили об этом: если сочтете возможным, то я был бы очень рад вас видеть в России, как у нас сложилось по традиции - в Петербурге, в конце этого года, в преддверии нового года на нашу неформальную встречу", - отметил глава российского государства. 

