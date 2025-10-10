Путин пригласил лидеров СНГ на неформальную встречу в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге в конце декабря. С соответствующим заявлением он выступил в ходе заседания Совета глав государств Содружества в узком составе.

"Мы уже неформально говорили об этом: если сочтете возможным, то я был бы очень рад вас видеть в России, как у нас сложилось по традиции - в Петербурге, в конце этого года, в преддверии нового года на нашу неформальную встречу", - отметил глава российского государства.