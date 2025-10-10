«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
Политика
Путин пригласил лидеров СНГ на неформальную встречу в Санкт-Петербурге
10 октября 2025 / 15:43
© Михаил Метцель/ПУЛ/ТАСС
Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге в конце декабря. С соответствующим заявлением он выступил в ходе заседания Совета глав государств Содружества в узком составе.
"Мы уже неформально говорили об этом: если сочтете возможным, то я был бы очень рад вас видеть в России, как у нас сложилось по традиции - в Петербурге, в конце этого года, в преддверии нового года на нашу неформальную встречу", - отметил глава российского государства.