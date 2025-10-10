Риши Сунак получил пост старшего советника в Microsoft

Экс-премьер Великобритании (2022-2024) Риши Сунак занял пост старшего советника корпорации Microsoft. Об этом информировал Совещательный комитет по деловым назначениям - независимый государственный орган Соединенного Королевства, который контролирует деятельность бывших членов правительства в течение двух лет после отставки с целью недопущения дискредитации статуса кабмина.

Сообщается, что 45-летний Сунак будет работать внештатным консультантом, а свою зарплату будет передавать в свой благотворительный фонд The Richmond Project, который помогает детям развивать математические способности. Вместе с тем он стал советником американской технологической компании Anthropic, разработавшей чатбот Claude.

В июле Сунак устроился старшим советником в американский инвестиционный банк Goldman Sachs, где он работал с 2000 по 2004 год.

Сунак потерял пост премьера по итогам парламентских выборов в июле прошлого года. Возглавляемая им Консервативная партия провела в 650-местную Палату общин лишь 121 депутата, что стало худшим для нее результатом в истории. Сунак сохранил за собой мандат депутата от избирательного округа Ричмонд и Норталлертон в Северном Йоркшире.