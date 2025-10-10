Лукашенко обозначил абсолютным приоритетом сохранение мира в СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком формате назвал стратегические направления для нацбезопасности стран объединения, передает агентство БелТА.

По его словам, "противодействие терроризму, укрепление надежности границ, борьба с транснациональной преступностью - это давно перестало быть задачами отдельных ведомств, став компонентами национальной безопасности каждого из государств СНГ".

Белорусский лидер выразил уверенность в том, что общие вызовы требуют максимальной скоординированности и использования всего потенциала СНГ. "Поэтому наша сегодняшняя цель - не только констатация рисков и анализ возможностей, а выработка конкретных, практически реализуемых механизмов взаимодействия", - указал он.

Лукашенко обозначил абсолютным приоритетом обеспечение безопасности и сохранение мира на пространстве Содружества. Кроме того, он пригласил представителей Содружества на Минскую конференцию высокого уровня по евразийской безопасности, которая пройдет в конце октября.

Нынешний саммит СНГ проходит 10 октября в Душанбе, куда для участия в его работе прибыли президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении. Предыдущее заседание совета состоялось в октябре прошлого года в Московском Кремле.