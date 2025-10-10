Трамп сообщил, что США закупят в Финляндии 11 ледоколов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты закупят в Финляндии 11 ледоколов.

"Они практически монополисты в области ледоколов. Если подумать, никто не делает их так, как Финляндия. Я уже давно об этом слышал. Итак, у нас будет в общей сложности 11 единиц, и это большая честь работать над этим", - сказал американский лидер при общении со своим финским коллегой Александером Стуббом в Белом доме.

В июле Стубб заявил, что его страна поставит в США несколько ледоколов до окончания президентского срока Трампа в 2029 году.

В августе США впервые за четверть века ввели в эксплуатацию полярный ледокол: судно Storis будет использоваться Береговой охраной США. У Соединенных Штатов также есть два ледокола - тяжелые Polar Star и Healy.

В марте Трамп заявил, что США с целью усиления своего присутствия в Арктике планируют заказать 48 ледоколов.