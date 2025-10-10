Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
10 октября 2025 / 12:50
Общество
Орбан отпраздновал присуждение Нобелевской премии Краснахоркаи
10 октября 2025 / 16:45
Орбан отпраздновал присуждение Нобелевской премии Краснахоркаи
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил в ресторане под музыку цыганского оркестра присуждение Нобелевской премии по литературе венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи, хотя тот вновь негативно отозвался о политике действующего правительства страны.

Орбан разместил в соцсетях видеозапись, на которой он запечатлен с бокалом вина в компании своих друзей и политических соратников, распевающих венгерские народные песни. Глава правительства отметил, что они празднуют успех Краснахоркаи. "Не каждый день венгерские писатели получают Нобелевскую премию", - указал Орбан.

В последние годы Краснахоркаи выступает с критикой политики Орбана, в том числе его подхода к конфликту на Украине. Эту позицию он подтвердил после того, как получил поздравления от премьера. Сделав запись в соцсетях, писатель поблагодарил Орбана, при этом обратил внимание, что "выступает против его политических действий и идей".

Вместе с тем в утренней программе радиостанции Kossuth премьер заявил, что на это следует смотреть "не с политической, а с общенациональной точки зрения". По его словам, "это важное событие для всей Венгрии".

Нобелевский комитет Шведской академии наук 9 октября объявил о присуждении премии Краснахоркаи "за его захватывающее и провидческое творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства". Краснахоркаи родился в 1954 году в городе Дьюла, учился в Будапештском университете, где изучал историю искусств. Печататься начал во второй половине 1970-х годов.

