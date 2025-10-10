«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2 июня опустилась ниже $64 за баррель
10 октября 2025 / 16:59
© Yegor Aleyev/TASS
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $64 за баррель впервые с 2 июня текущего года.
По состоянию на 15:50 мск, стоимость нефти Brent опускалась на 1,98% и торговалась на уровне $63,94 за баррель.
К 16:00 мск Brent ускорил снижение и торговался на уровне $63,8 за баррель (-2,19%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре 2025 года терял 2,07%, опускаясь до $60,12 за баррель, свидетельствуют данные площадки.