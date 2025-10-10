Рахмон: председательство в СНГ в 2026 году переходит к Туркмении

Председательство в органах СНГ с начала 2026 года перейдет от Таджикистана к Туркмении. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе заседания Совета глав государств Содружества, которое проходит в Душанбе в расширенном составе.

"Заседанием Совета глав государств в узком формате было принято решение, что с января 2026 года председательство в Содружестве переходит к Туркменистану", - отметил он.

Нынешний саммит глав государств СНГ проходит 10 октября в Душанбе, в его работе участвуют президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении. Сопредседателями в 2025 году являются Россия и Туркмения.