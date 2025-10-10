«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
Путин встретился с Токаевым в Душанбе
10 октября 2025 / 17:29
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Президент России Владимир Путин, который находится с визитом в Таджикистане, провел переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Путин прибыл в Душанбе в среду с государственным визитом. 9 октября он встретился с лидером республики Эмомали Рахмоном, выступил на саммите Россия - Центральная Азия и провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Ранее в пятницу Путин и Токаев приняли участие в заседании Совета глав стран - участниц СНГ.