Группировки войск ВС РФ за прошедшую неделю освободили по два населенных пункта в Донецкой Народной республике (ДНР) и Запорожской области и один - в Харьковской. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны. На Харьковском направлении в ходе активных действий освобожден населенный пункт Отрадное Харьковской области. В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Кузьминовка и Федоровка ДНР. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Нововасилевское и Новогригоровка Запорожской области", - указали в российском оборонном ведомстве.