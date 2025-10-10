Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 октября 2025 / 19:12
КОТИРОВКИ
USD
10/10
81.4103
EUR
10/10
94.7030
Новости часа
Ефрем Амирамов будет похоронен в Израиле Путин: у России и США есть понимание мирного решения конфликта на Украине
Москва
10 октября 2025 / 19:12
Котировки
USD
10/10
81.4103
0.0000
EUR
10/10
94.7030
0.0000
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
10 октября 2025 / 12:50
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
10 октября 2025 / 12:47
Трамп остался без Нобелевской премии
Трамп остался без Нобелевской премии
10 октября 2025 / 12:43
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Происшествия / Политика и религия
Общество
ABC: в штате Индиана провели третью смертную казнь менее чем за год
10 октября 2025 / 17:59
ABC: в штате Индиана провели третью смертную казнь менее чем за год
© Megan Varner/ Getty Images/ТАСС

Житель американского штата Индиана, осужденный за насилие в 2001 году, был казнен в пятницу, что стало третьим случаем спустя немногим менее года после ее возобновления. Об этом информировал телеканал ABC News.

Уточняется, что приговор приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции в тюрьме города Мичиган-Сити.

В Индиане сняли мораторий на смертную казнь в декабре прошлого года после 15-летнего перерыва. По утверждению властей, им удалось получить достаточное количество препаратов для реализации протокола по проведению смертных приговоров в исполнение.

После вступления в должность президента США в январе Дональд Трамп подписал указ о возобновлении на федеральном уровне смертной казни и предписал обеспечить все штаты достаточным количеством препаратов для смертельных инъекций. 

«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
Трамп остался без Нобелевской премии
Трамп остался без Нобелевской премии
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
18:32
Ефрем Амирамов будет похоронен в Израиле
18:12
Путин: у России и США есть понимание мирного решения конфликта на Украине
17:59
ABC: в штате Индиана провели третью смертную казнь менее чем за год
17:45
Российские ВС за неделю освободили пять населенных пунктов
17:29
Путин встретился с Токаевым в Душанбе
17:14
Рахмон: председательство в СНГ в 2026 году переходит к Туркмении
16:59
Цена нефти Brent впервые с 2 июня опустилась ниже $64 за баррель
16:45
Орбан отпраздновал присуждение Нобелевской премии Краснахоркаи
16:31
Трамп сообщил, что США закупят в Финляндии 11 ледоколов
16:15
Лукашенко обозначил абсолютным приоритетом сохранение мира в СНГ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения