ABC: в штате Индиана провели третью смертную казнь менее чем за год

Житель американского штата Индиана, осужденный за насилие в 2001 году, был казнен в пятницу, что стало третьим случаем спустя немногим менее года после ее возобновления. Об этом информировал телеканал ABC News.

Уточняется, что приговор приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции в тюрьме города Мичиган-Сити.

В Индиане сняли мораторий на смертную казнь в декабре прошлого года после 15-летнего перерыва. По утверждению властей, им удалось получить достаточное количество препаратов для реализации протокола по проведению смертных приговоров в исполнение.

После вступления в должность президента США в январе Дональд Трамп подписал указ о возобновлении на федеральном уровне смертной казни и предписал обеспечить все штаты достаточным количеством препаратов для смертельных инъекций.