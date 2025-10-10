Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
10 октября 2025 / 12:50
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
10 октября 2025 / 12:47
Трамп остался без Нобелевской премии
Трамп остался без Нобелевской премии
10 октября 2025 / 12:43
/ Россия / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Путин: у России и США есть понимание мирного решения конфликта на Украине
10 октября 2025 / 18:12
Путин: у России и США есть понимание мирного решения конфликта на Украине
© Владимир Смирнов/ТАСС

Москва и Вашингтон понимают, как урегулировать украинский конфликт мирными средствами, но это сложный вопрос. На это обратил внимание президент России Владимир Путин при общении с журналистами по итогам своего визита в Таджикистан.

"Вы понимаете, в чем дело? Мы же не раскрывали полностью то, о чем шла речь в Анкоридже. Мы просто говорили о том, что в целом у нас есть понимание и со стороны США, и со стороны РФ о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться с тем, чтобы завершить конфликт на Украине мирными средствами. И это непростые вопросы", - отметил российский лидер, отвечая на вопрос о том, исчерпан ли потенциал саммита на Аляске.

"Мы договорились с президентом США Дональдом Трампом о том, что и мне нужно будет в Москве подумать и поговорить с нашими коллегами и союзниками тоже, обсудить этот вопрос, и он мне ответил то же самое", - указал Путин. 

