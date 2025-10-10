Путин: у России и США есть понимание мирного решения конфликта на Украине

Москва и Вашингтон понимают, как урегулировать украинский конфликт мирными средствами, но это сложный вопрос. На это обратил внимание президент России Владимир Путин при общении с журналистами по итогам своего визита в Таджикистан.

"Вы понимаете, в чем дело? Мы же не раскрывали полностью то, о чем шла речь в Анкоридже. Мы просто говорили о том, что в целом у нас есть понимание и со стороны США, и со стороны РФ о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться с тем, чтобы завершить конфликт на Украине мирными средствами. И это непростые вопросы", - отметил российский лидер, отвечая на вопрос о том, исчерпан ли потенциал саммита на Аляске.

"Мы договорились с президентом США Дональдом Трампом о том, что и мне нужно будет в Москве подумать и поговорить с нашими коллегами и союзниками тоже, обсудить этот вопрос, и он мне ответил то же самое", - указал Путин.