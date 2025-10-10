Ефрем Амирамов будет похоронен в Израиле

Тело народного артиста Кабардино-Балкарии Ефрема Амирамова будет захоронено в Израиле. Предварительная дата похорон - 13 октября, сообщила пиар-менеджер артиста Виктория Воропай в беседе с ТАСС.

Амирамов скончался 9 октября в возрасте 69 лет в Республиканской клинической больнице КБР.

"Ефрем Григорьевич будет похоронен в Израиле, так решила семья. Предварительно, это произойдет в понедельник. Но все зависит от разных факторов", - сказала собеседница агентства.

Ефрем Амирамов - певец, музыкант, композитор и поэт, народный артист Кабардино-Балкарии, Ингушетии, заслуженный артист Карачаево-Черкесии. Родился в 1956 году в Нальчике. Окончил Ростовский институт народного хозяйства.

Наибольшую известность Амирамову принесли такие композиции, как "Молодая", "Лучшая из мам", "Аленка". Его первая пластинка "Последний дебют" стала "золотой". В 1989 году было продано свыше 1 млн экземпляров.